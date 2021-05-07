07.05.2021 (22:55)

Более 250 Юнармейцев и школьников посетили агитационный пункт Краснодарского училища на акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» во Владимире

Во Владимире в рамках акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» был развернут агитационный пункт Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. За 2 часа проведения акции агитационный пункт посетило более 250 школьников и Юнармейцев города Владимир.

Представители службы защиты государственной тайны (ЗГТ) ЗВО рассказали всем гостям акции о факультетах и специальностях Краснодарского военного училища. Военнослужащие продемонстрировали современные средства, с которыми работают представители службы ЗГТ.

Во всех городах проведения военной патриотической акции «Мы –армия страны! Мы армия – народа!» в Западном военном округе будут организованы агитационные пункты Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко, где каждый школьник сможет познакомиться с процессом обучения в училище и получить консультацию военнослужащих службы Защиты государственной тайны

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