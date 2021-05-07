Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.05.2021 (22:55)

Более 250 Юнармейцев и школьников посетили агитационный пункт Краснодарского училища на акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» во Владимире

Во Владимире в рамках акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» был развернут агитационный пункт Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. За 2 часа проведения акции агитационный пункт посетило более 250 школьников и Юнармейцев города Владимир.

Представители службы защиты государственной тайны (ЗГТ) ЗВО рассказали всем гостям акции о факультетах и специальностях Краснодарского военного училища. Военнослужащие продемонстрировали современные средства, с которыми работают представители службы ЗГТ.

Во всех городах проведения военной патриотической акции «Мы –армия страны! Мы армия – народа!» в Западном военном округе будут организованы агитационные пункты Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко, где каждый школьник сможет познакомиться с процессом обучения в училище и получить консультацию военнослужащих службы Защиты государственной тайны

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 6,8 тысяч жителей и гостей Владимира посетили военно-патриотическую акцию «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»
Представители Бессмертного полка России передали Знамя Победы экипажу УК «Перекоп»
Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота провели генеральную репетицию Парада Победы
В Калининграде прошла генеральная репетиция военного парада

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false