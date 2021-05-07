07.05.2021 (22:30)

Более 6,8 тысяч жителей и гостей Владимира посетили военно-патриотическую акцию «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

На перроне железнодорожного вокзала города Владимира завершилась Всероссийская военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». За время проведения акции военный эшелон посетили более 6,8 тысяч жителей и гостей Владимира. В торжественном открытии акции приняли участие губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, начальник Владимирского территориального гарнизона гвардии генерал-майор Олег Глазунов, ветеран Великой Отечественной войны Борис Николаевич Павлов, начальник областного штаба «Юнармии» Павел Григорьев, благочинный Владимирского церковного округа протоиерей Сергий Фестинатов.

Гости акции посетили 7 вагонов с экспозициями о современных вооружённых силах и 5 платформ с современными образцами военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации и трофеями из Сирийской Арабской Республики.

Для всех пришедших на специальную акцию выступили солисты Центрального дома Российской армии на передвижной платформе-сцене, а военные повара угощали солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.

Акция прошла под руководством заместителя командующего Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа полковника Андрея Ходыкина. На данный момент военный эшелон находится на пути в город Тула, где 8 мая состоится 10 этап проведения военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!».

Справочно: Поезд, который отправился из Москвы, сделает остановки в более чем 50 городах России. В вагонах состава размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию ВС РФ, военным медикам и истории Великой Отечественной войны. В одном из вагонов представлена экспозиция музея «Дорога памяти», где посетители смогут найти данные о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также в поезде размещены военные трофеи из Сирии и современные образцы военной техники Российской Армии.

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