08.05.2021 (01:00)

Ансамбль песни и пляски Северного флота в День Победы дважды выступит в городе-герое Мурманске

Ансамбль песни и пляски Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота подарит два своих выступления жителям города-героя Мурманска в День Победы. В 15 часов 9 мая флотские артисты выступят на сцене в районе площади Пяти углов во время народных гуляний, а вечером в 18 часов большой концерт состоится в Мурманской областной филармонии на улице Софьи Перовской, 3.

Зрители увидят новую концертную программу ансамбля, которая подготовлена специально для главного праздника России – Дня Великой Победы. Ранее, с 1 по 6 мая артисты выступили с этой программой на сценах домов и дворцов культуры в нескольких городах Кольского Заполярья: Коле, Ковдоре, Полярных Зорях, Мончегорске.

Вчера во Дворце культуры «Строитель» города Североморска ансамбль дал сразу два концерта в 15 и 18 часов, поскольку было очень много желающих посмотреть выступление прославленного и любимого творческого коллектива.

В дальнейшем с этой концертной программой ансамбль песни и пляски Северного флота отправится на смотр-конкурс творческих коллективов Вооружённых сил России в Москву.

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