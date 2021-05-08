08.05.2021 (02:00)

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прибыл в город-герой Мурманск для участия в праздничных мероприятиях Дня Победы

Вечером 7 мая фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прибыл к причалу морского вокзала города-героя Мурманска для участия в праздничных мероприятиях Дня Великой Победы.

Переход фрегата по Кольскому заливу и его швартовку к причалу Мурманского морвокзала обеспечили рейдовые буксиры вспомогательного флота СФ: РБ-34, РБ-47 и РБ-368.

По решению командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, корабль будет открыт для посещения жителями и гостями города 8 и 9 мая с 10 до 17 часов.

В соответствии с требованиями Корабельного устава в честь государственного праздника 9 мая в 9 часов утра на фрегате будет торжественно подняты Государственный и Андреевский флаги, а также флаги расцвечивания. В полдень фрегат примет участие в акции «Гудок Победы» и на 20 секунд включит корабельную сирену, отдавая дань памяти советским воинам-победителям.

Для посещения фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подготовлен специальный маршрут по верхней палубе корабля с учётом специфики передвижения и определены места для фотографирования. Также будут развёрнуты информационные плакаты, рассказывающие о тактико-технических характеристиках, вооружении и возможностях корабля.

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