08.05.2021 (00:05)

В Воронеже ветеран Великой Отечественной войны впервые за 50 лет дал залп артиллерийским орудиям ЗВО во время генеральной репетиции салюта в честь Дня Победы

В Воронеже ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке Николай Невзоров впервые за 50 лет дал залп артиллерийским орудиям общевойсковой армии Западного военного округа во время генеральной репетиции салюта в честь Дня 76-летия Победы.

Николай Николаевич посетил военный полигон «Погоново», где офицеры управление общевойсковой армии ЗВО поздравили ветерана с предстоящим праздником символичными подарками, а также предложили ветерану принять участие в подаче сигнала «Огонь» артиллерийским расчётам салютной батареи и самому выполнить выстрел со спускового шнура из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 «Рапира». Крайний раз из противотанковых орудий ветеран стрелял около 50 лет назад. Также Николай Николаевич лично выполнил запуск фейерверочных изделий «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3» и «Вега» различных вариаций из салютных установок 2А85 на базе автомобиля КАМАЗ.

Николай Николаевич Невзоров в 14 лет сбежал на фронт, воодушевившись поступками отца, дядей, братьев и сестёр. Вместе со сверстниками спрятался в трюме военного корабля, пока их не обнаружили и не отвели к командиру. Став юнгой, Николай Николаевич защищал северную границу, через которую Родина получала по ленд-лизу помощь от союзных стран в виде продовольствия и военной техники. Неоднократно немецкие линкоры подбивали корабли, на которых нёс службу Николай Николаевич, ныне руководитель научной группы Военно-воздушной академии г. Воронежа.

По завершению Великой Отечественной войны Николай Николаевич Невзоров с отличием окончил специальность техника радиосвязи в Кемеровское Военное училище связи, а спустя 3 года отправился в Ленинград в объединение противовоздушной обороны на должность старшего инженера по аппаратуре приборного наведения. За время своей службы ветеран сменил множество видов и родов войск, в том числе побывал артиллеристом. При его участии создавалась система противовоздушной обороны на Кубе и в Афганистане.

Всего в ходе генеральной репетиции салюта в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне было совершено 36 выстрелов, 6 залпов из 6 единиц 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и около 150 салютных выстрелов различных цветов радуги.

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