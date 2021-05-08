08.05.2021 (01:30)

Военнослужащие дальней авиации провели спортивный праздник в Саратовской области

В Саратовской области военнослужащие дальней авиации провели спортивные мероприятия в честь майских праздников. В нем приняли участие военнослужащие и члены их семей.

В рамках спортивных мероприятий все участники совершили праздничный забег на дистанцию в 1 километр, после чего начались командные и одиночные состязания, среди которых были перетягивание каната, поднятие гири, метание гранаты на дальность и подтягивание на перекладине.

Особый интерес у военнослужащих вызвал турнир по волейболу и футболу среди авиационных подразделений.

По итогам спортивного праздника переходящий кубок лучшего спортивного подразделения завоевал личный состав первой авиационной эскадрильи на самолётах Ту-160, а военнослужащие занявшие первые места в одиночных состязаниях были награждены грамотами и сувенирами.

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