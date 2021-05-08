Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.05.2021 (01:30)

Военнослужащие дальней авиации провели спортивный праздник в Саратовской области

В Саратовской области военнослужащие дальней авиации провели спортивные мероприятия в честь майских праздников. В нем приняли участие военнослужащие и члены их семей.

В рамках спортивных мероприятий все участники совершили праздничный забег на дистанцию в 1 километр, после чего начались командные и одиночные состязания, среди которых были перетягивание каната, поднятие гири, метание гранаты на дальность и подтягивание на перекладине.

Особый интерес у военнослужащих вызвал турнир по волейболу и футболу среди авиационных подразделений.

По итогам спортивного праздника переходящий кубок лучшего спортивного подразделения завоевал личный состав первой авиационной эскадрильи на самолётах Ту-160, а военнослужащие занявшие первые места в одиночных состязаниях были награждены грамотами и сувенирами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Сотрудники ЦОК ВКС поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником
Курсанты Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского поздравили с Днем Победы более 30 ветеранов войны и труда
В Заполярье военнослужащие дальней авиации проводят акцию «Поздравь ветерана»
Творческая группа ЦОК ВКС представила литературно-музыкальную композицию «Дорогами Победы!» для военнослужащих ВКС

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false