08.05.2021 (00:40)

Творческая группа ЦОК ВКС приняла участие в праздничном концерте, посвященном Дню Победы

В Краснознаменном зале Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе состоялось торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В холле всех гостей встречал юнармейский духовой оркестр московской Детской музыкальной школы № 98, который исполнял марши и песни военной и авиационной тематики. Здесь же была развернута выставка победителей конкурса детского рисунка «Мирное небо России», ежегодно проводимого Центральным офицерским клубом.

С поздравительным словом к присутствующим ветеранам, военнослужащим, членам их семей выступили заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев, участник Великой Отечественной войны, полковник Милахин Александр Яковлевич.

В праздничном концерте «Поклонимся великим тем годам!» приняли участие Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил, заслуженные артисты России Валентина Воронина и Геннадий Шишлин, артистка ЦДРА, заслуженная артистка России Наталья Пярн; участники клубного формирования ЦОК ВКС «Взлёт» – Захар Антейкер, Мастерская голоса «Путеводная звезда» (руководитель Светлана Келина); победители детского творческого конкурса ВКС «Стартуем к звездам», танцевальный коллектив «Уличный балет», «93 Дом культуры Российской армии» ВКС, г.Ногинск-9 (руководитель Яна Мищенко); артисты творческой группы ЦОК ВКС – Сергей Котков и Сергей Лашманов, который исполнил песню "СПАСИБО, СОЛДАТ!", специально написанную к этому дню автором и композитором Юрием Мунасыповым. Все концертные номера сопровождались бурными аплодисментами.

Ведущим праздничного концерта выступил начальник ЦОК ВКС, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин. Режиссерами-постановщиками стали заслуженный артист Российской Федерации Валентин Варецкий и начальник группы культурного обслуживания войск ЦОК ВКС Динарит Демченко.

Перед торжественным мероприятием все собравшиеся смогли познакомится с авторской выставкой фотографа ЦОК ВКС Ольги Шацкой «Лица победы!». Участники мероприятия с большим интересом отнеслись к представленным фотоработам, отражающих жизнь ветеранов.

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