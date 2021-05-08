Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.05.2021 (00:40)

Творческая группа ЦОК ВКС приняла участие в праздничном концерте, посвященном Дню Победы

В Краснознаменном зале Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе состоялось торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В холле всех гостей встречал юнармейский духовой оркестр московской Детской музыкальной школы № 98, который исполнял марши и песни военной и авиационной тематики. Здесь же была развернута выставка победителей конкурса детского рисунка «Мирное небо России», ежегодно проводимого Центральным офицерским клубом.

С поздравительным словом к присутствующим ветеранам, военнослужащим, членам их семей выступили заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев, участник Великой Отечественной войны, полковник Милахин Александр Яковлевич.

В праздничном концерте «Поклонимся великим тем годам!» приняли участие Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил, заслуженные артисты России Валентина Воронина и Геннадий Шишлин, артистка ЦДРА, заслуженная артистка России Наталья Пярн; участники клубного формирования ЦОК ВКС «Взлёт» – Захар Антейкер, Мастерская голоса «Путеводная звезда» (руководитель Светлана Келина); победители детского творческого конкурса ВКС «Стартуем к звездам», танцевальный коллектив «Уличный балет», «93 Дом культуры Российской армии» ВКС, г.Ногинск-9 (руководитель Яна Мищенко); артисты творческой группы ЦОК ВКС – Сергей Котков и Сергей Лашманов, который исполнил песню "СПАСИБО, СОЛДАТ!", специально написанную к этому дню автором и композитором Юрием Мунасыповым. Все концертные номера сопровождались бурными аплодисментами.

Ведущим праздничного концерта выступил начальник ЦОК ВКС, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин. Режиссерами-постановщиками стали заслуженный артист Российской Федерации Валентин Варецкий и начальник группы культурного обслуживания войск ЦОК ВКС Динарит Демченко.

Перед торжественным мероприятием все собравшиеся смогли познакомится с авторской выставкой фотографа ЦОК ВКС Ольги Шацкой «Лица победы!». Участники мероприятия с большим интересом отнеслись к представленным фотоработам, отражающих жизнь ветеранов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Сотрудники ЦОК ВКС поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником
Курсанты Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского поздравили с Днем Победы более 30 ветеранов войны и труда
В Заполярье военнослужащие дальней авиации проводят акцию «Поздравь ветерана»
Творческая группа ЦОК ВКС представила литературно-музыкальную композицию «Дорогами Победы!» для военнослужащих ВКС

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false