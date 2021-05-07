07.05.2021 (22:00)

Представители Бессмертного полка России передали Знамя Победы экипажу УК «Перекоп»

В Санкт-Петербурге прошла церемония передачи копии Знамени Победы и флага Бессмертного полка России экипажу учебного корабля «Перекоп».

Сегодня представители регионального штаба «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге передали символ Победы советского народа в Великой Отечественной войне и знамя Бессмертного полка экипажу учебного корабля Балтийского флота «Перекоп».

Знамя Победы и флаг «Бессмертного полка России» были подняты на грот-мачте «Перекопа», который в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, пришвартован у набережного лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге.

В церемонии приняли участие члены экипажа учебного корабля «Перекоп» и представители руководства регионального штаба «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге.

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