07.05.2021 (21:30)

Спортсмены, ветераны и руководство ЦСКА возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Сегодня, 7 мая, в Москве представители Центрального спортивного клуба Армии почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

В торжественном мероприятии в Александровском саду у стен Кремля приняли участие представители ЦСКА: ветераны Великой Отечественной войны и ветераны армейского спорта, руководство и сотрудники армейского Клуба, олимпийские чемпионы разных лет, воспитанники СШОР по разным видам спорта, представители профессиональных клубов ЦСКА – ПБК, ЖФК и ПФК, а также руководство регбийного клуба ЦСКА.

Во главе с начальником Центрального спортивного клуба Армии полковником Артемом Громовым венок к Могиле Неизвестного Солдата возложили фронтовик, почетный член Президиума Совета ветеранов спорта ЦСКА полковник Николай Васильевич Ключников, а также заместитель председателя Совета ветеранов спорта ЦСКА Николай Степанович Прокоп.

Многочисленная делегация армейцев почтила память погибших воинов минутой молчания и возложила цветы к Вечному огню.

По завершении торжественной церемонии начальник ЦСКА полковник Артем Громов подчеркнул, что это ежегодное мероприятие накануне Дня Победы, как никакое другое, демонстрирует трепетное отношение спортсменов армейского Клуба к памяти павших за свободу нашей Родины бойцов Красной Армии.

«В преддверии Дня Победы мы традиционно вместе со всей страной вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта. В годы Великой Отечественной войны нашу страну защищали более 200 представителей Центрального спортивного клуба Армии. После войны они нашли в себе силы, и стали защищать честь Родины уже не с оружием в руках, а на спортивных аренах. Представители армейского Клуба продолжают эти славные традиции и по сей день. Сегодня в одном строю в возложении приняли участие молодое поколение армейцев и ветераны. Это одна из основных и важных функций воспитания наших юных спортсменов. Ветераны – пример для подражания, и мы всегда на них ровняемся», – подчеркнул Громов.

Для армейских спортсменов, а также для всего коллектива ЦСКА победа русского народа в Великой Отечественной Войне всегда будет примером силы духа, мужества и патриотизма.

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