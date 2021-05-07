07.05.2021 (19:45)
На Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада
Сегодня на Красной площади г.Москвы состоялась генеральная репетиция военного парада в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В генеральной репетиции приняли участие пешие парадные расчеты, механизированная колонна военной техники и парадный строй авиации.
В составе пешей колонны 37 парадных расчётов, общей численностью более 12 тысяч военнослужащих. Более 190 единиц современной и перспективной военной техники, а также историческая техника включены в состав механизированной колонны.
В пролете парадного строя авиации над Красной площадью задействовано 76 единиц авиационной техники.
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