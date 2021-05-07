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07.05.2021 (19:45)

На Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада

Сегодня  на Красной площади г.Москвы состоялась генеральная репетиция военного парада в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В генеральной репетиции приняли участие пешие парадные расчеты, механизированная колонна военной техники и парадный строй авиации.

В составе пешей колонны 37 парадных расчётов, общей численностью более 12 тысяч военнослужащих. Более 190 единиц современной и перспективной военной техники, а также историческая техника включены в состав механизированной колонны.

В пролете парадного строя авиации над Красной площадью задействовано 76 единиц авиационной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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