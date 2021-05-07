07.05.2021 (21:00)

В Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» прошел конкурс «Суворовские принципы в победах адмирала Федора Ушакова».

К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне в Военно-морском политехническом институте стартовал конкурс, посвященный знаменательным событиям в истории нашей страны – подвигам непобедимого адмирала Российского флота Федора Ушакова и русского полководца, основоположника теории русского военного искусства, национального героя России - Александра Суворова. Идея проведения конкурса принадлежит начальнику Военно-морского политехнического института, капитану первого ранга Андрею Клименко. «Воспитание военно-морских офицеров всегда основывалось на подвигах выдающихся военачальников, которые в разные исторические периоды стояли на защите интересов нашей страны. Суворовские принципы – это основа, на которой должен строить свою карьеру каждый офицер, поэтому именно им мы и посвятили конкурс» - отметил в своем обращении к курсантам и офицерам начальник ВМПИ.

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