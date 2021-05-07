07.05.2021 (19:15)

Воины-североморцы исполнили строевые песни во время репетиций военного парада

В ходе подготовке к военным парадам, посвящённым 76-й годовщине Великой Победы военнослужащие Северного флота выучили строевые песни, которые исполнили при прохождении по улицам городов Кольского Заполярья во время репетиций.

Каждый парадный расчёт выучил свою строевую песню. Так, мурманские нахимовцы исполнили гимн своего военно-морского училища – самого северного в стране и в мире. Военнослужащие-женщины спели легендарную «Катюшу».

Сегодня в главной базе Северного флота – Североморске прошла генеральная репетиция военного парада под руководством начальника штаба флота контр-адмирала Владимира Воробьева.

Вечером – с 20 до 23 часов генеральная репетиция военного парада с прохождением механизированных колонн состоится в городе-герое Мурманске. Репетицию возглавит командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Участие в ней примут более 900 военнослужащих Северного флота, нахимовцев и юнармейцев, а также представителей силовых структур Мурманской области.

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