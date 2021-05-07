07.05.2021 (19:30)

В Новочеркасске прошла генеральная репетиция парада Победы

В столице Донского казачества прошла генеральная репетиция парада Победы, посвященного 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Принимал парад командующий 8-й армией Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Сычевой.

В репетиции приняли участие более 1,1 тыс. представителей силовых и ведомственных структур Новочеркасского гарнизона, в том числе более 750 военнослужащих ЮВО.

По главной площади Новочеркасска прошла знаменная группа с подлинной копией Знамени Победы легендарной 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии ЮВО.

В составе парадных расчетов ЮВО военнослужащие разведывательного батальона, роты почетного караула, сводных батальонов мотострелковых и танковых полков легендарной 150-й мотострелковой дивизии. Также в строю военнослужащие соединения противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО и сводный военный оркестр Новочеркасского гарнизона.

Вслед за пешими парадными коробками прошла механизированная колонна в составе: танк Т-34, БМ-13 «Катюша», бронетранспортёр БТР-82А, БМП-3, танки Т-72 Б3, миномётные комплексы 2С-12 «Сани», гаубица Д-30, гаубица 2А 65 МСТА-Б, БМ-21 «Град-М», «Панцирь-С» (ЗРПК), ПУ С-300, РЭМ-КЛ, ГАЗ-2330-14 «Тигр».

Завершилась репетиция исполнением участниками парада знаменитого военного марша «Мы – армия народа» композитора Георгия Мовсесяна.

Справочно:

30 апреля 1945 года подразделения 150-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Василия Шатилова штурмом овладели большей частью здания Рейхстага. Бойцы 756-го стрелкового полка Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили на куполе немецкого парламента штурмовой флаг, который стал официальным символом победы в Великой Отечественной войне.

11 июня 1945 года дивизия получила почётное наименование «Берлинская». За почти три года боевых действий 15 бойцов удостоились званий Героев Советского союза, в их числе были Егоров и Кантария. После капитуляции нацистов дивизия несколько месяцев дислоцировалось в Германии. В 1946 году в рамках демобилизации и масштабного сокращения Вооружённых сил СССР она была распущена.

1 декабря 2016 года воссоздана 150-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова II степени мотострелковая дивизия ЮВО, дислоцированная в Ростовской области.

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