07.05.2021 (20:00)

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота провели генеральную репетицию Парада Победы

В городе Гусеве Калининградской области на центральной площади под руководством командира армейского корпуса Балтийского флота генерал-майора Андрея Рузинского прошла генеральная репетиция военного парада с участием войск Гусевского гарнизона в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Репетиция стала завершающей в рамках подготовки войск Гусевского гарнизона к военному параду, который состоится 9 мая. Всего в преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с участниками парада в армейском корпусе было проведено около 20 тренировок на территории воинских частей и на центральной улице города Гусева.

В репетиции приняли участие более 800 военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота и 50 воспитанников кадетского корпуса. Кроме того, в составе механизированной колонны прошли около 30 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», современные бронетранспортёры БТР-82А, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер» и другая военная техника.

Завершилась репетиция торжественным прохождение всех парадных расчетов с песнями «День Победы» и «Служить России», а также демонстрационным пролетом самолетов морской авиации Балтийского флота.

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