07.05.2021 (19:00)

В Калининграде перезахоронили останки 86 советских воинов

На военном мемориале в Чкаловск Калининградской области перезахоронили останки воинов, погибших в Восточно-Прусской операции. В траурной церемонии приняли участие военнослужащие Балтийского флота , ветераны, местные жители и представители властей.

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