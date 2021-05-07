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07.05.2021 (19:00)

В Калининграде перезахоронили останки 86 советских воинов

На военном мемориале в Чкаловск Калининградской области  перезахоронили останки воинов, погибших в Восточно-Прусской операции. В траурной церемонии приняли участие военнослужащие Балтийского флота , ветераны, местные жители и представители властей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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