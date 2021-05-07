07.05.2021 (18:40)

В Санкт-Петербургском Пансионе воспитанниц состоялся праздничный концерт в честь Дня Великой Победы

В Санкт-Петербургском Пансионе воспитанниц состоялся праздничный концерт «Ленинградская симфония», посвящённый Дню Победы, подвигу города-героя Ленинграда и всего советского народа в годы Великой Отечественной войны.

На мероприятие были приглашены почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны. В музыкальном оформлении концерта была использована музыка русских, советских и зарубежных композиторов в исполнении ведущих оркестровых коллективов Российской Федерации. Видеосопровождение номеров и интермедийных связок осуществлялось с помощью уникальных исторических фрагментов кинохроники и фотодокументов времен Великой Отечественной войны. Текст ведущих был основан на редких, по большей части не опубликованных по настоящее время стихах и прозаических текстах современников и свидетелей событий тех грозных лет.

Завершился концерт песней «Бессмертный полк», которую исполнили вокальный ансамбль 506 Учебного Краснознаменного отряда подводного плавания им. С.М. Кирова «Невский бриз», хор воспитанников Нахимовского военно-морского училища и эстрадный ансамбль «Пой со мной» Санкт-Петербургского Пансиона воспитанниц.

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