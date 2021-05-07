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07.05.2021 (18:00)

Современные учебно-тренировочные системы РВСН позволяют отрабатывать решение сложных тактических задач

Современные учебно-тренировочные средства широко используются при обучении ракетчиков как мобильной, так и стационарной группировки РВСН. Все они по-своему уникальны и позволяют совершенствовать навыки любого специалиста как индивидуально, так и в составе подразделений.

Новейшие тренажёрные системы обеспечивают не только подготовку  дежурных смен ракетных полков к заступлению на боевое дежурство, но и других подразделений, в том числе охраны и разведки, позволяя в учебных корпусах отрабатывать решение сложных тактических задач.

В РВСН полностью завершено создание учебно-тренировочных средств для ракетного комплекса «Ярс». Программное обеспечение и состав информации новейших тренажёров идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины.

Они позволяют моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения машин в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий. Причём для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажёры, которые объединены в одну учебно-тренировочную сеть.

До конца текущего года мобильные соединения РВСН будут полностью укомплектованы уникальными, не имеющими аналогов тренажёрами для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок ракетного комплекса «Ярс». При этом в каждый ракетный полк будут поставлены учебно-тренировочные средства для освоения вспомогательных машин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Ракетные войска
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