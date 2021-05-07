07.05.2021 (17:00)

В Ростове-на-Дону состоялась генеральная репетиция военного парада

На Театральной площади в Ростове-на-Дону состоялась генеральная репетиция военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В репетиции парада Победы приняли участие парадные расчеты пеших колонн воинских частей Ростовского-на-Дону гарнизона, в том числе личный состав мотострелкового, танкового и артиллерийского полков 150-й мотострелковой дивизии, соединений специального назначения, связи, радиоэлектронной борьбы. Также в парадном строю пройшли военнослужащие управления штабов Южного военного округа (ЮВО) и 4-й армии ВВС и ПВО, моряки Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Военное ведомство представлено парадными расчетами военных учебно-научных центров.

Кроме того, по площади прошли торжественным маршем парадный расчет Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, сводные батальоны от Южного округа войск национальной гвардии РФ, Ростовского юридического института МВД России, парадные расчеты Донского спасательного центра МЧС России, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», Шахтинского казачьего кадетского корпуса им. Я. П. Бакланова и второго Донского императора Николая II кадетского корпуса Донского государственного технического университета.

Возглавила пеший строй рота барабанщиков от Белокалитвинского Матвея Платова кадетского корпуса. Музыкальное сопровождение обеспечил сводный военный оркестр Ростовского гарнизона.

Всего в парадном строю прошло более 3 тыс. человек, в том числе 2220 военнослужащих ЮВО.

В составе механизированной колонны по Театральной площади проследовало около 70 единиц военной техники. Во главе – легендарные участники сражений Великой Отечественной войны танк Т-34 и реактивная установка БМ-13 «Катюша».

Впервые в состав механизированной колонны включены специальные бронеавтомобили военной полиции КамАЗ «Патруль», новейшие машины технической разведки МТР-К

«Тайфун-К» и санитарные автомобили КамАЗ-53949 «АС-Линза».

Экипажи 45 современных самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО выполнили демонстрационный пролет авиации, в небе над Театральной площадью Ростова-на-Дону.

В парадный строй вошли самолеты военно-транспортной авиации ВКС России – Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО – Су-24М, Су-27, Су-34, Су-30СМ, штурмовики Су-25, вертолеты армейской авиации ЮВО – Ми-26, Ми-8, Ми-35, Ми-28 и Ка-52.

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