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07.05.2021 (16:40)

Машина дистанционного разминирования «Листва» будет представлена на Форуме «Армия-2021»

Машина дистанционного разминирования «Листва» будет представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Машина дистанционного разминирования создавалась для повышения защищенности агрегатов подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) на маршрутах боевого патрулирования и полевых позициях, разминирования участков маршрутов движения колонн техники от дистанционных управляемых минных полей, радиоуправляемых мин и фугасов.

В войсковых условиях была проведена проверка боевой эффективности МДР «Листва» на уничтожение (обезвреживание) минно-взрывных устройств (инженерных боеприпасов), после чего первые машины были поставлены в перевооружаемые ракетные соединения.

Машина создавалась специально для РВСН и доказывает свою эффективность в ходе командно-штабных учений с ракетными соединениями.

Мины и фугасы электроника «Листвы» способна обнаружить на дистанции до 100 метров в секторе 30 градусов.

До конца 2021 года в инженерные подразделения соединений РВСН планируется поставить более 200 единиц инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжёлые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие средства инженерного вооружения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Ракетные войска
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