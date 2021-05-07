07.05.2021 (16:20)

В Военно-медицинской академии состоялся торжественный концерт, посвященный Дню Победы

7 мая 2021 года в клубе Военно-медицинской академии состоялся торжественный концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На торжественное мероприятие были приглашены сотрудники, курсанты и ветераны академии, многие пришли со своими семьями.

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

«Мы преклоняемся перед величием подвига советских воинов на полях сражений. Для нас священна память о тех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу. Примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо Отчизны», – сказал начальник академии.

Евгений Крюков отметил, что нельзя забывать и о подвигах военных медиков в годы войны.

«Фронтовые медики беззаветно служили своему делу. И сегодня Военно-медицинская академия сохраняет и приумножает традиции военных врачей разных поколений. Следуя боевым традициям фронтовиков, наши военные медики достойно справляются с задачами, которые поставлены Верховным Главнокомандующим и Министром обороны Российской Федерации», – добавил он.

С докладом о заслугах Красной Армии во время войны выступил заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Павел Федорович Гладких. Он рассказал о боевых подвигах бойцов и командиров Армии. Их героический труд навсегда останется в сердцах и памяти молодого поколения.

Для гостей мероприятия была развернута историческая экспозиция, которая рассказывает о важных этапах Великой Отечественной войны. Центральное место экспозиции занял стенд с описанием боевых подвигов медиков и младшего медицинского персонала, в том числе сотрудников Военно-медицинской академии. Еще несколько стендов были посвящены Николаю Жукову – художественному иллюстратору войны. Его работы заслуживают отдельного внимания, ведь он смог передать в них весь героизм, стойкость духа солдата и тыловика, а также запечатлел важные исторические хроники, например, Нюрнбергский процесс.

Программу праздничного концерта составили танцы, песни и стихотворения военных лет. Песенную программу о победе невозможно представить без «Катюши» и гимна победы – легендарной песни Давида Тухманова «День Победы». Праздничную атмосферу поддержал оркестр Военно-медицинской академии.

76 лет назад завершилась самая тяжелая и кровопролитная в истории нашего Отечества битва за свободу и независимость. Наши Вооруженные силы отстояли и приумножили славу своего оружия и боевых знамен. В годы суровых испытаний воины проявили беспримерный массовый героизм, верность воинскому долгу и безграничную любовь к Родине.

Военно-медицинская академия внесла достойный вклад в общее дело Победы, осуществляя подготовку военных врачей и организацию медицинского обеспечения войск. В годы войны каждый десятый военный врач в армии являлся выпускником нашей академии.

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