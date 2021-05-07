07.05.2021 (16:00)

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота поздравили ветеранов Великой отечественной войны

Представители частей армейского корпуса, дислоцированных в городах восточной части Калининградской области, вручили ветеранам благодарственные письма, продуктовые наборы и цветы.

Ветераны и члены их семей тепло встретили гостей, рассказали о своей службе и жизни в годы войны и после неё. А также поблагодарили военнослужащих за поздравления и оказанное внимание.

В свою очередь военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота пожелали ветеранам и их семьям здоровья и благополучия.

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