07.05.2021 (16:00)
Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота поздравили ветеранов Великой отечественной войны
Представители частей армейского корпуса, дислоцированных в городах восточной части Калининградской области, вручили ветеранам благодарственные письма, продуктовые наборы и цветы.
Ветераны и члены их семей тепло встретили гостей, рассказали о своей службе и жизни в годы войны и после неё. А также поблагодарили военнослужащих за поздравления и оказанное внимание.
В свою очередь военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота пожелали ветеранам и их семьям здоровья и благополучия.
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