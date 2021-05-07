07.05.2021 (16:10)
Салютный дивизион ЗВО дал 11 артиллерийских залпов в ходе генеральной репетиции Парада победы в Москве
Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа им. маршала артиллерии В. Михалкина произвел 11 артиллерийских залпов из 18 пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны под государственный гимн Российской федерации в ходе генеральной репетиции Парада Победы на Красной площади в Москве.
Ранее военнослужащие совершили 50 км. марш из пункта постоянной дислокации п. Ватутинки в Москву и артиллерийские орудия были размещены на Васильевском спуске.
Также 9 мая в 22:00 из различных точек города Москвы в честь 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона ЗВО произведут в течении 10 минут праздничный артиллерийский салют.
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