07.05.2021 (16:30)

В Калининграде прошла генеральная репетиция военного парада

На площади Победы в Калининграде под руководством командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова прошла генеральная репетиция военного парада в ознаменование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Репетиция стала завершающей в рамках подготовки войск Калининградского гарнизона к военному параду, который состоится 09 мая.

Всего в преддверии празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне с участниками парада в Калининграде было проведено более 10 тренировок на территории калининградского филиала ВУНЦ ВМФ ВМА и две – на площади Победы в Калининграде.

Генеральная репетиция прошла в полном соответствии с порядком проведения парада Победы 9 мая. В ней приняли участие более 2400 военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона. Кроме того, в репетиции участвовала военная техника, которая была представлена танками Т-72Б3, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика», зенитно-ракетными комплексами «С-400», зенитно-пушечными комплексами «Панцирь - С1» тактическими ракетными комплексами «Искандер», противокорабельными береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», реактивными системами залпового огня «Град», бронированными разведовательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой авто и бронетехникой, а также техникой военных лет – танком Т-34, «Катюшей» и другими образцами.

Всего по главной площади Калининграда в составе механизированной колонны прошло более 70 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.

Кроме того, в генеральной репетиции приняли участие 20 самолётов и вертолётов морской авиации флота. Это истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27М, Ка-27 и КА-27ПС. Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

По завершении генеральной репетиции адмирал Александр Носатов отметил, что силы Балтийского флота готовы к проведению военного парада.

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