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07.05.2021 (15:30)

Юнармейцы из Приднестровья посетили ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, юнармейцы посетили ветеранов Великой Отечественной войны.

В рамках встречи юнармейцы предложили свою помощь ветеранам Великой Отечественной войны в уборке их мест проживания. В ходе уборки юнармейцы устранили пыль со всех доступных поверхностей, выполнили влажную уборку пола и плинтусов, почистили ковры, а также вымыли окна.

В завершении встречи ветераны угостили юнармейцев чаем и показали личный фотоальбом с фотографиями военных лет.

Юнармейцы из Приднестровья принимают активное участие в мероприятиях, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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