07.05.2021 (15:30)
Юнармейцы из Приднестровья посетили ветеранов Великой Отечественной войны
В преддверии 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, юнармейцы посетили ветеранов Великой Отечественной войны.
В рамках встречи юнармейцы предложили свою помощь ветеранам Великой Отечественной войны в уборке их мест проживания. В ходе уборки юнармейцы устранили пыль со всех доступных поверхностей, выполнили влажную уборку пола и плинтусов, почистили ковры, а также вымыли окна.
В завершении встречи ветераны угостили юнармейцев чаем и показали личный фотоальбом с фотографиями военных лет.
Юнармейцы из Приднестровья принимают активное участие в мероприятиях, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне.
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