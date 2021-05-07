07.05.2021 (15:50)

Командующий Северным флотом принял участие в церемонии торжественного подъёма флага на АПЛ «Казань»

Сегодня в городе кораблестроителей Северодвинске (Архангельская обл.) под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага на подводном атомном ракетном крейсере «Казань» - головном корабле модернизированного проекта 885 «Ясень-М».

В церемонии принял участие командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, руководство Объединённой судостроительной корпорацией, АО «ПО «Севмаш» и военнослужащие Беломорской военно-морской базы Северного флота, которые обеспечивали испытания подводной лодки в Белом море.

Подводный крейсер «Казань» зачислен в боевой состав соединения подводных сил Северного флота, того же, где проходит службу головной корабль проекта 885 «Ясень» под названием «Северодвинск». Командует первым экипажем атомной подводной лодки «Казань» капитан 1 ранга Александр Бекетов, которому выпала честь впервые поднимать Андреевский флаг на корабле. До назначения командиром «Казани» он был старшим помощником командира на АПЛ «Северодвинск» и имеет большой опыт эксплуатации кораблей данного проекта.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев пожелал экипажу «Казани» успехов в службе и выразил уверенность в готовности подводников с высоким качеством выполнить все поставленные задачи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице