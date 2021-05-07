Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.05.2021 (15:50)

Командующий Северным флотом принял участие в церемонии торжественного подъёма флага на АПЛ «Казань»

Сегодня в городе кораблестроителей Северодвинске (Архангельская обл.) под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага на подводном атомном ракетном крейсере «Казань» - головном корабле модернизированного проекта 885 «Ясень-М».

В церемонии принял участие командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, руководство Объединённой судостроительной корпорацией, АО «ПО «Севмаш» и военнослужащие Беломорской военно-морской базы Северного флота, которые обеспечивали испытания подводной лодки в Белом море.

Подводный крейсер «Казань» зачислен в боевой состав соединения подводных сил Северного флота, того же, где проходит службу головной корабль проекта 885 «Ясень» под названием «Северодвинск». Командует первым экипажем атомной подводной лодки «Казань» капитан 1 ранга Александр Бекетов, которому выпала честь впервые поднимать Андреевский флаг на корабле. До назначения командиром «Казани» он был старшим помощником командира на АПЛ «Северодвинск» и имеет большой опыт эксплуатации кораблей данного проекта.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев пожелал экипажу «Казани» успехов в службе и выразил уверенность в готовности подводников с высоким качеством выполнить все поставленные задачи.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Военнослужащие армейского корпуса Северного флота поздравили ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днём Победы
В Североморске завершился хоккейный турнир, посвящённый Дню Победы
Морские пехотинцы Северного флота отметили годовой праздник соединения
Мотострелки Северного флота поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Моторина

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false