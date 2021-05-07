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07.05.2021 (15:40)

В Санкт-Петербурге командующий ЗВО наградил ветеранов войны за активную патриотическую позицию и работу с молодёжью

В Санкт-Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа состоялась торжественная церемония чествования ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в регионе.

В ходе церемонии командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев вручил ведомственные медали «За укрепление боевого содружества».

«В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации вручаю Вам ведомственные награды за активную патриотическую позицию и работу с молодёжью! Поздравляю фронтовиков с Днём Победы! Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и отличного настроения!», - сказал генерал-полковник Александр Журавлев.

К поздравлениям присоединился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, посетивший чествование.

Церемония завершилась праздничным концертом, в ходе которого творческий коллектив Дома офицеров и ансамбля песни и пляски Западного военного округа исполнил всенародно любимые песни о Победе.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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