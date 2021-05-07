07.05.2021 (15:20)

В Красном Селе завершились тактико-специальные занятия для курсантов и слушателей Военно-медицинской академии

5 мая в Красном Селе завершились тактико-специальные занятия для курсантов и слушателей Военно-медицинской академии. Перед началом практических занятий учащиеся отрабатывали полученные знания на каф­едрах военно-полевой хирургии, военно-полевой терапии, анестезиологии, военной токсикологии и медицинской защиты, организации обеспечения ме­дицинским имуществом войск (сил) и организации и тактики медицинской службы.

Занятия проводились в три этапа. На первом этапе курсанты обучались правилам развёртывания палаток: М-10,М-30, развёртывания автоперевязочной на базе КАМАЗ. На втором этапе обучаемые в соответствии с полученными задачами и схемами, развёртывали палатки, оснащали их необходимым имуществом, готовили к работе функциональные подразделения. Также в ходе занятий они изучили медико-технические характеристики комплектно-табельного оснащения медицинской службы и возможности функциональных подразделений при работе в полевых условиях: приемно-сортировочного, операционно-перевязочного, аптеки и других. Третий этап начинался с приёма условно раненых, их медицинской сортировки, оказания медицинской помощи и подготовки к дальнейшей эвакуации. При этом курсантами и слушателями проводился расчет потребности в лекарственных средствах для выполнения предусмотренных медицинских мероприятий.

Курсанты и слушатели отрабатывали задачи в разных ролях: командир медицинской роты, командир приёмно-сортировочного взвода, командир госпитального взвода, начальника отделения медицинского снабжения и других.

Кроме того, обучаемые на практике изучили особенности работы военных аптек в полевых условиях, отработали вопросы дообеспечения медицинской роты лекарственными средствами и медицинскими изделиями до установленных норм.

Тактико-специальные занятия проводятся с курсантам и слушателями на пятом курсе обучения. Каждый из них старается максимально выполнить поставленные задачи и усовершенствовать навыки в выполнении обяз­анностей по предназначению.

Важной составляющей проводимых занятий является согласованность действий и выполнение задач в составе команды. После проведения занятий проводится разбор и выставляются оценки.

Тактико-специальные занятия являются важным подготовительным этапом к учениям «Очаг-2021» и позволили курсантам и слушателям приобрести практические навыки по развертыванию медицинской роты бригады в полевых условиях, а также изучить современные образцы комплектно-табельного оснащения медицинской службы и порядок их применения для оборудования функциональных подразделений, организации приема, мед­ицинской сортировки и оказания установленного объема медицинской помощи раненым, больным и пораженным.

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