07.05.2021 (15:15)

В Омске прошла военно-историческая реконструкция одного из первых приграничных сражений 1941 года

Военно-историческая реконструкция одного из первых приграничных сражений 1941 года «Битва за Перемышль» прошла на базе Омского автобронетанкового инженерного института. В мероприятии приняли участие числе курсанты, члены патриотических клубов и военнослужащие пограничного управления ФСБ России по Омской области

Участники реконструкции показали зрителям начало вторжения немецких войск и атаку на город Перемышль, которая началась утром 22 июня 1941 года, и героическую атаку советских бойцов, которые выбили захватчиков с родной земли. В реконструкции была задействована техника, оружие времен Великой Отечественной войны.

Справочно: Вторжение немецких захватчиков восточную часть Перемышля, которая контролировалась советскими войсками, началась в четыре часа утра 22 июня. Численность личного состава советских пограничников в городе достигала 2400 человек. 23 июня после ожесточенных боев советские войска смогли очистить восточную часть города от фашистов и удерживали ее вплоть до 27 июня, когда они смогли организованно отойти на новые позиции.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице