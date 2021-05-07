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07.05.2021 (14:00)

Более 100 воспитанников детских домов Екатеринбурга посмотрели генеральную репетицию Парада Победы

Более 100 воспитанников детских домов и детей с ограниченными возможностями посмотрели генеральную репетицию военного парада в Екатеринбурге, посвященную 76-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Соответствующее решение было принято командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным по обращению руководителей детских учреждений в ходе приема по личным вопросам.

Ребята увидели, как по главной площади уральской столицы в строю торжественным маршем прошли около 20 парадных расчетов из состава войск Екатеринбургского гарнизона. Наибольший интерес у детей вызвала механизированная колонна современных и исторических образцов вооружения и военной техники во главе с легендарным танком Т-34, а также парадный строй авиации из 14 самолетов и вертолетов, в том числе крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета Ми-26.

Всего к военному параду в Екатеринбурге привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Министерства обороны РФ, более 100 единиц военной техники и 14 летательных аппаратов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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