07.05.2021 (14:50)

Российские зенитчики в Таджикистане получат на вооружение новейшие ПЗРК «Верба»

В ближайшее время подразделения противовоздушной обороны 201-ой российской военной базы в Таджикистане поступят новейшие переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба».

Зенитный комплекс «Верба» предназначен для поражения крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов на встречных и догонных курсах. Он способен поражать малоизлучающие цели условного противника в условиях воздействия ложных тепловых помех на высоте от 10 до 4,5 тыс. метров и на дальности от 500 до 6,5 тыс. метров. Автоматизированная система управления позволяет находить воздушную цель, определять ее характеристики и распределять цели между стрелками-зенитчиками и огневыми средствами, учитывая их расположение.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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