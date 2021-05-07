07.05.2021 (15:00)

Военнослужащие подразделения связи ЦВО впервые заступили на боевое дежурство в «День радио» в Республике Тыва

Военнослужащие подразделения связи Центрального военного округа впервые заступили на боевое дежурство в «День радио» в новом современном узле связи в Республике Тыва.

Церемония заступления прошла в новом здании на которой дежурная смена получила боевой приказ на выполнение задач по организации и обеспечения связи. Новое здание оборудовано современной техникой, которая способна обеспечивать проводной, телеграфной, радио и спутниковой связью по открытым и закрытым каналам, кроме этого имеется оборудование для организации защищённой сети передачи данных и защищенный сегмент видеоконференцсвязи.

«Новый современный узел связи способен обеспечить всеми видами связи подразделения выполняющие задачи в ходе учебно-боевой подготовки на полигоне, при несении боевого дежурства, а также в ходе повседневной жизнедеятельности», - уточнил начальник связи — заместитель начальника штаба Центрального военного округа по связи генерал-майор Геннадий Тучин.

Как ранее сообщалось торжественная церемония открытия нового здание узла связи состоялась 29 апреля 2021 года. На ней присутствовали Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, офицеры управления военного округа личный состав подразделений связи Кызылского гарнизона.

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