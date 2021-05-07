07.05.2021 (13:14)

В Главном храме ВС РФ пройдет торжественный молебен в честь Победы

В Главном храме Вооружённых сил Российской Федерации 8 мая пройдёт особое Пасхальное богослужение – торжественный молебен в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Служение Божественной литургии совершит викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий.

После молебна на территории музея под открытым небом «Поле Победы» состоится масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная «Пражской наступательной операции 1945 г.» – последней операции Красной Армии в Великой Отечественной войне, в результате которой вся вражеская группировка в Чехословакии оказалась окруженной - около 860 тысяч солдат и офицеров противника было взято в плен.

Кроме того, на Соборной площади Главного храма состоятся выступления артистов Центрального академического театра Российской Армии и сольный концерт Дважды Краснознамённого Академического ансамбля песни и пляски им. А.В.Александрова.

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