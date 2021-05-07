07.05.2021 (14:35)

Военнослужащие ЦВО в Новосибирске устроили автопробег со штандартами фронтов Великой Отечественной войны

В Новосибирске военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в акции «Марш Победы», во время которой совершили автопробег по главным улицам города со штандартами фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг и знаменами 17 Сибирских дивизий.

В рамках акции военнослужащие на бронеавтомобилях «Тигр» выехали от штаба общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) и проехали на боевых машинах по главным улицам Новосибирска до Монумента Славы с установленными штандартами фронтов Великой Отечественной войны. Во главе автоколонны на бронеавтомобиле была установлена точная копия Знамени Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 75 лет назад, 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии. Во время совершения марша к военной автоколонне присоединились и другие участники автопробега на ретро-автомобилях и мотоциклах времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет.

Новосибирцы с восторгом встречали военнослужащих, проезжающие мимо автомобили сигналили в поддержку акции и выражали благодарность ветеранам Великой Отечественной войны.

Обеспечение безопасности дорожного движения во время прохождения автоколонны осуществляли сотрудники военной автоинспекции.

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