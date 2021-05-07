Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.05.2021 (14:35)

Военнослужащие ЦВО в Новосибирске устроили автопробег со штандартами фронтов Великой Отечественной войны

В Новосибирске военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в акции «Марш Победы», во время которой совершили автопробег по главным улицам города со штандартами фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг и знаменами 17 Сибирских дивизий.

В рамках акции военнослужащие на бронеавтомобилях «Тигр» выехали от штаба общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) и проехали на боевых машинах по главным улицам Новосибирска до Монумента Славы с установленными штандартами фронтов Великой Отечественной войны. Во главе автоколонны на бронеавтомобиле была установлена точная копия Знамени Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 75 лет назад, 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии. Во время совершения марша к военной автоколонне присоединились и другие участники автопробега на ретро-автомобилях и мотоциклах времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет.

Новосибирцы с восторгом встречали военнослужащих, проезжающие мимо автомобили сигналили в поддержку акции и выражали благодарность ветеранам Великой Отечественной войны.

Обеспечение безопасности дорожного движения во время прохождения автоколонны осуществляли сотрудники военной автоинспекции.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Екатеринбурге завершилась генеральная репетиция Парада Победы
Церемония возложения венков и цветов к памятнику Георгию Жукову пройдет в Екатеринбурге
Выставка авиационной техники ЦВО впервые пройдет в День Победы в Екатеринбурге
Командующий ЦВО поздравил фронтовика-пограничника со столетним юбилеем в Екатеринбурге

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false