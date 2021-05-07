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07.05.2021 (14:40)

Военнослужащие армейского корпуса Северного флота поздравили ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днём Победы

В преддверии великого всенародного российского праздника - Дня Победы военнослужащие армейского корпуса Северного флота поздравили ветерана Великой Отечественной войны и войны с Японией полковника в отставке Павла Николаевича Лоснова, которому в нынешнем году исполнилось 95 лет.

Импровизированный концерт прошёл во дворе, где живёт ветеран, на улице Героев Рыбачьего в городе-герое Мурманске. Мелодии фронтовых лет исполнил оркестр отдельной мотострелковой бригады Северного флота, а рота почётного караула с боевыми знамёнами прошла перед ветераном торжественным маршем.

Полковник в отставке Павел Лоснов приветствовал военнослужащих в парадной форме с наградами. Воины-североморцы и многочисленные соседи Павла Николаевича вручили ему цветы, высказали поздравления, наилучшие пожелания и слова благодарности за вклад Великую Победу.

 Павлу Лоснову было 15 лет, когда началась война. Он жил в Ивановской области и работал на кирпичном заводе. Потом его призвали в армию, направили в танковый батальон в Маньчжурию. В августе 1945 года младший сержант Лоснов получил серьезные ранения после миномётного обстрела. Осколки снаряда попали в спину, и в ногу. В том бою наши части отбили у японцев город Порт-Артур.

 В послевоенные годы Павел Николаевич очищал от мин и снарядов Эстонию, Калининградскую область и Кольский полуостров. Награждён медалью "За победу над Германией», "За победу над Японией", медалью Жукова, Орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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