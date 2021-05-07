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07.05.2021 (14:10)

В Севастополе прошла генеральная репетиция Парада Победы

В Севастополе прошла генеральная репетиция парада в ознаменование Дня Победы.

В рамках тренировки был полностью отработан хронометраж и ритуал проведения парада, проведен смотр парадных расчетов, оценена их слаженность.

В механизированной части тренировки парада задействовали 65 единиц боевой техники береговых войск и армейского корпуса, входящего в состав Черноморского флота, а также образцы вооружения армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Возглавила историческую механизированную колонну Парада Победы в Севастополе, легендарный танк Т-34 который несколько лет назад был восстановлен и поставлен на ход специалистами ремонтных подразделений Черноморского флота.

Всего же к завершающему этапу подготовки празднования 9 мая в городах-героях Севастополе, Керчи, Новороссийске и столице Республики Крым – Симферополе привлечено около 5 тысяч военнослужащих Черноморского флота, соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа, представителей Росгвардии и МЧС России, а также кадеты и отряды военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

В механизированной части генеральной репетиции парадов задействовали более 200 единиц боевой техники береговых войск и армейского корпуса Черноморского флота, а также образцы вооружения армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Черноморский флот
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