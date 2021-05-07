07.05.2021 (13:40)

Армейские дзюдоистки завоевали серебряные награды на турнире «Большого шлема» в Казани

В Казани продолжаются соревнования турнира мировой серии по дзюдо «Большой шлем», последнего этапа «Мировой серии» Международной федерации дзюдо перед чемпионатом мира в Будапеште и Олимпийскими играми в Токио. В первый день армейские спортсменки стали обладательницами двух серебряных наград.

Лейтенант ВС РФ Ирина Долгова стала второй в весовой категории до 48 кг. В финале армейская спортсменка уступила японке Фуне Тонаки. «Бронза» в этой категории у россиянки Ирэны Хубуловой и итальянки Франчески Милани.

Ещё одна армейская спортсменка Дарья Межецкая, выступающая в категории до 57 кг, проиграла в финале французской дзюдоистке Элен Ресиво. Бронзовые медали на счету Терезы Штолл из Германии и Марики Перишич из Сербии.

Всего в турнире принимают участие 408 спортсменов из 79 стран мира, 244 мужчины и 164 женщины.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице