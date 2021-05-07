07.05.2021 (13:30)

Спортсмены ЦСКА завоевали 15 наград в первые дни чемпионата России и Всероссийских соревнований по стрельбе из малокалиберного оружия

В столице Республики Татарстан Казани проходят соревнования чемпионата России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия, которые являются последним отборочным этапом на чемпионат Европы в Хорватии. Армейские спортсмены завоевали уже 15 наград разного достоинства - 9 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые.

Лучшим на чемпионате России в стрельбе из малокалиберного произвольного пистолета стал армейский стрелок Артем Черноусов, который обошёл 40 соперников. Серебряным призером стал Антон Аристархов, бронзовым - Евгений Перевозчиков.

На чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия «золото» в олимпийском упражнении «Малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений на дистанции 50 метров» завоевал ВС РФ Владислав Фетисов, показав лучший результат среди 55 спортсменов из 20 регионов. Второе место занял Станислав Кузнецов, третье - Илья Марсов.

В рамках чемпионата России в олимпийском упражнении «Малокалиберный скорострельный пистолет, дистанция 25 метров» победу одержал лейтенант Леонид Екимов. Второе место занял Иван Стукачев. Обладателем «бронзы» стал майор Алексей Климов. В этом упражнении приняли участие 42 спортсмена из 19 регионов.

Обладательницей серебряной награды чемпионата России в олимпийском упражнении «Малокалиберный пистолет, дистанция 25 метров» стала прапорщик Светлана Медведева. С третьим результатом завершила соревнования армейская спортсменка Маргарита Черноусова. Чемпионкой России стала Виталина Бацарашкина. Всего в упражнении приняли участие 55 спортсменок из 22 регионов. В финале участвовали представительницы 6 из них.

59 команд приняли участие во Всероссийских соревнованиях в олимпийском упражнении «Пневматическая винтовка, смешанные пары, дистанция 10 метров». Лучший результат показали армейцы - лейтенант Юлия Зыкова и Сергей Каменский. В решающем матче они были точнее Владимира Масленникова и Алины Хизбуллиной. Замкнули тройку призеров Айгуль Хабибуллина и Евгений Потапов.

На Всероссийских соревнованиях в олимпийском упражнении «Пневматическая винтовка, дистанция 10 метров, мужчины» лучшим стал Владимир Масленников, который показал самые высокие результаты и в квалификации, и в финале. Второе место занял Евгений Панченко. Замкнул тройку лидеров Александр Дрягин. Всего в упражнении приняли участие 64 спортсмена из 25 регионов.

В олимпийском упражнении «Пневматическая винтовка, дистанция 10 метров» среди женщин победила Юлия Зыкова. Серебряную медаль завоевала призер чемпионатов мира и Европы Анастасия Галашина. Айгуль Хабибуллина заняла третье место. Всего в упражнении приняли участие 78 спортсменок из 27 регионов.

В стрельбе из малокалиберного скорострельного пистолета на дистанции 25 метров среди смешанных пар победила команда Москвы и Архангельской области в составе армейцев - Киры Мозгаловой и Леонида Екимова. Вторыми стали Светлана Медведева и Александр Алифиренко. Дмитрий Брайко и Алина Отараева замкнули тройку лидеров.

Всего в турнире принимают участие порядка 300 спортсменов из 44 регионов России.

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