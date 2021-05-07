07.05.2021 (13:20)

Совет самоуправления Санкт-Петербургского Пансиона воспитанниц подготовил письма и подарки для Совета ветеранов Петроградского района города

На протяжении нескольких недель комитет добровольчества совместно с комитетом гражданско-патриотического воспитания готовили подарки для ветеранов Великой Отечественной войны. Девочки самостоятельно изготовили поздравительные открытки и пряники. Но самым главным в этих подарках была возможности написать личное письмо ветерану. Для девочек этот факт стал главным и определяющим, ведь когда ты знаешь кому пишешь, письмо получается не торжественно-праздничным, а очень близким, по-детски наивным и бесконечно искренним.

В письмах девочки поделились своими мечтами, кем они хотят стать, когда вырастут, чем увлекаются, рассказали о своих семьях и, конечно же, поздравили ветеранов с Днем Победы: «…Ваш подвиг был, есть и будет бессмертен. И мы обязательно сбережём светлую память о Вас и передадим её своим детям… Спасибо большое! С Днем Победы!»

Все подарки и письма были отправлены в Совет ветеранов Петроградского района Санкт-Петербурга и в скором времени будут доставлены адресатам.

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