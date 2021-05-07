07.05.2021 (13:10)

Более 500 военнослужащих приняло участие в генеральной репетиции парада Победы в Симферополе

На проспекте Кирова в городе Симферополе прошла генеральная репетиция военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В рамках тренировки был полностью отработан хронометраж и ритуал парадов, проведен смотр парадных расчетов, оценена их слаженность.

В репетиции принимали участие более 1000 человек, половина которых - военнослужащие соединений и частей армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) и соединения ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в Крыму, а также в репетиции приняли участие подразделения Главного управления МВД и МЧС России по Республике Крым, Крымского Федерального университета им. В.И. Вернадского и расчеты Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В составе механизированной колонны, которую были представлены более 70 образцов военной техники, в том числе бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», бронетранспортёры БТР-82А и БТР-80, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», противотанковые ракетный комплекс «Хризантема», зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ» и другие.

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