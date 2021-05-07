07.05.2021 (13:05)

В библиотеке Санкт-Петербургского Пансиона воспитанниц открыта выставка, приуроченная к 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В библиотеке Санкт-Петербургского Пансиона воспитанниц состоялось открытие выставки, приуроченной к 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлены книги, составляющие основу фонда патриотической литературы, многие из которых подарены авторами и составителями, участниками Великой Отечественной войны, о чем свидетельствуют дарственные надписи.

Мероприятие объединило воспитанниц в желании ознакомиться с книгами из новых поступлений и перечитать уже знакомые истории о подвиге и самопожертвовании, любви к Родине и служении на благо Отчества.

Особый интерес у воспитанниц традиционно вызвала тема женщин на войне, по которой была представлена отдельная подборка литературы.

Открытие выставки сопровождалось беседой, в ходе которой девочки не только получали информацию о представленных книгах, но и активно участвовали в обсуждении наиболее полюбившихся произведений о войне

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