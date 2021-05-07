07.05.2021 (13:00)
Члены Коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата
Члены Коллегии Министерства обороны Российской Федерации возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата.
В церемонии возложения приняли участие представители руководящего состава Вооруженных Сил Российской Федерации – члены Коллегии Минобороны России и ветераны.
Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.
В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли военнослужащие роты Почетного караула.
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