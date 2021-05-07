07.05.2021 (05:03)

Член семьи и хранительница личного архива Наркома ВМФ СССР, Военно-морского Министра и главнокомандующего ВМФ, Героя Советского Союза Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова Р.В. Кузнецова приняла участие в открытии выставки в Военной академии Генерального штаба ВС РФ, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

30 апреля 2021 г. в Николаевском зале Военной академии Генерального штаба ВС РФ была торжественно открыта выставка, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии открытия выставки приняла участие доктор исторических наук Р.В. Кузнецова, член семьи и хранительница личного архива легендарного Наркома ВМФ СССР, Военно-морского Министра и главнокомандующего ВМФ, Героя Советского Союза Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова.

В разделе выставки «Вклад Военно-Морского Флота в Победу в Великой Отечественной войне» благодаря личному участию Р.В. Кузнецовой были представлены уникальные экспонаты. Это портрет Н.Г. Кузнецова, вышитый на холсте женами военных моряков, «Платок Победы», подаренный Н.Г. Кузнецову в ходе Потсдамской конференции в июле 1945 г., а также подлинная фотография участников Потсдамской конференции, сделанная известным военным фотокорреспондентом Е.А. Халдеем.

Научно-педагогический состав кафедры строительства и применения ВМФ Военной академии Генерального штаба ВС РФ ведет активную работу по изучению исторического наследия Н.Г. Кузнецова, увековечиванию его памяти и поддерживает теплые дружеские и творческие связи с Раисой Васильевной Кузнецовой.

В ходе дружеской беседы Р.В. Кузнецова тепло поблагодарила представителей Военной академии Генерального штаба ВС РФ за поддержку ее деятельности по сохранению традиций и памяти Н.Г.Кузнецова и передала приглашение слушателям-офицерам ВМФ на традиционную встречу в честь дня рождения Н.Г. Кузнецова 24 июля 2021 г.



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