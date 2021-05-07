07.05.2021 (12:10)

Церемония возложения венков и цветов к памятнику Георгию Жукову пройдет в Екатеринбурге

В канун Дня Победы в Екатеринбурге состоится возложение цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Пресс-служба Центрального военного округа приглашает представителей СМИ принять участие в освещении

8 мая в канун 76-й годовщины Дня Победы в Екатеринбурге у главного здания штаба Центрального военного округа (ЦВО) пройдет церемония возложения венков и цветов к памятнику четырежды Герою Советского Союза Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.

В церемонии примут участие командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ветераны войн и военной службы, военнослужащие, представители трудовых коллективов, студенты вузов Екатеринбурга, кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища, юнармейцы, учащиеся школ и колледжей города. Мероприятие завершится прохождением роты почетного караула ЦВО.

С 1948 по 1953 год Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков командовал войсками Краснознамённого Уральского военного округа, правопреемником традиций которого стал Центральный военный округ.

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