07.05.2021 (12:00)

Военнослужащие ЮВО провели генеральную тренировку парада на площади Свободы во Владикавказе

Парадные расчеты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели генеральную тренировку парада на площади Свободы во Владикавказе для участия в военном параде, посвященном 76-й годовщине Победы Советских войск в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие более 1,6 тыс. человек, в их числе от Министерства обороны Российской Федерации задействованы более 1,1 тыс. военнослужащих. Музыкальное сопровождение тренировки осуществлял военный оркестр Владикавказского гарнизона ЮВО.

В парадном шествии прошли рота барабанщиков и парадный расчёт Северо-Кавказского Суворовского училища, знаменные группы Государственного флага Российской Федерации, копий Знамени Победы и Знамени Вооруженных Сил Российской Федерации, рота почетного караула в форме одежды трех видов Вооруженных Сил, парадный расчет управления 58-й армии ЮВО, сводные роты и батальоны соединений и частей армии, расположенные в границах Владикавказского гарнизона, а также парадный расчёт от Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ, управления Министерства Внутренних дел России по Северной Осетии, Министерства чрезвычайных ситуаций России по Северной Осетии, парадный расчет от Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В составе механизированной колонны проследовали современные образцы вооружения и военной техники, такие как ОТРК «Искандер-М», танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, буксируемые гаубицы «МСТА-Б», КАМАЗы-6550, ГАЗ-66 с 120 миллиметровым минометом 2Б11, бронетранспортеры БТР-82АМ с расчетом переносного зенитного ракетного комплекса ПЗРК, многоцелевой мобильный комплекс связи «Редут», грузопассажирские автомобили повышенной проходимости УАЗ-3151, автомобили УАЗ «Патриот», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г».

Вся техника, задействованная в параде, прошла многокилометровый проверочный пробег. Специалисты материально-технического обеспечения проверили качество горюче-смазочных материалов и составили акты технического состояния и готовности к параду.

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