07.05.2021 (11:40)

В Дагестане прошла генеральная репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На главной площади Каспийска состоялась генеральная репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с участием расчетов пеших колонн и механизированной колонны военной техники Каспийской флотилии (КФл).

Участники парада в парадной форме одежды отработали слаженность действий при прохождении торжественным маршем, репетировали исполнение строевой песни, приветствие старшего начальника и троекратное «Ура».

Всего по площади В. И. Ленина в парадном строю прошли свыше 1 тыс. человек. В механизированной колонне задействовали более 30 современных образцов вооружения и военной техники, среди них бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град-М», новейшие бронетранспортеры БТР-82А, автомобили Урал-4320 со 120-мм миномётами 2С12 «Сани» и 122-мм гаубицами Д-30, КамАЗ-5320 с расчетом ПЗРК «Игла», Урал-4320 ВВ «БРОНЕКАПСУЛА».

Всего на территории ЮВО 9 мая будет проведено 10 военных парадов в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

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