07.05.2021 (11:30)

В Китайской Народной Республике состоялась торжественно-траурная церемония с возложением венков и цветов, посвященная празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне

7 мая в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй состоялась ежегодная церемония возложения венков к мемориалу советским и монгольским воинам, погибшим при освобождении укрепрайона Ланвогоу в августе 1945 года. В мероприятии, организованном сотрудниками Представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы) в КНР, традиционно приняли участие руководство посольств и военные атташе России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, представители Секретариата Шанхайской Организации Сотрудничества. От китайской стороны на церемонии присутствовали делегации Народного правительства провинции Хэбэй, города Чжанцзякоу и МИД КНР.

76 лет назад на Западе был уничтожен германский фашизм, принесший людям нашей планеты неисчислимые страдания и потери. 1418 дней и ночей продолжалась война, ставшая для Советского Союза Великой Отечественной. 27 миллионов жизней – вот цена, которую заплатили советские люди за свою свободу, а также право народов Восточной Европы счастливо жить на своей земле.

В августе 1945 года советские воины освободили северо-восток Китая, победа досталась нелегко – более 12 тыс. советских и монгольских бойцов и командиров пали в боях с японскими агрессорами. На гранитных плитах мемориального комплекса в Чжанбэе увековечены имена 69 советских и 56 монгольских воинов конно-механизированной группы генерал-полковника И.А.Плиева.

В своей речи руководитель российской делегации советник-посланник Посольства Российской Федерации в Китайской Народной Республике Д.Е.Лукьянцев отметил: «Память народов наших стран состоит из тех фрагментов, которые бережно хранятся в каждой семье. Воспоминания, военные фотографии, дневники, боевые награды и другие свидетельства из далеко прошлого не дают предать забвению тех, кто подарил нам жизнь. Цветы, которые мы приносим к их могилам – знак уважения, верности и преемственности поколений».

В рамках празднования годовщины Победы 8-9 мая также состоятся церемонии с возложением венков и цветов на советских воинских мемориалах в городах Далянь, Шэньян, Харбин, Чанчунь, Чэндэ, Тумэнь.

История двадцатого века сложна и противоречива, но пережившие лихолетье войны народы, как никто, знают, чего стоит мир. Мы благодарны китайскому народу за его трепетное отношение к нашему общему героическому прошлому. При поддержке и содействии китайской стороны ежегодно проводится большое количество торжественных церемоний и памятных мероприятий в память о советских воинах, отдавших жизнь за свободу и независимость Китая.

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