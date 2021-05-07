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07.05.2021 (11:20)

Выставка авиационной техники ЦВО впервые пройдет в День Победы в Екатеринбурге

Самолеты и вертолеты транспортного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) впервые покажут Екатеринбуржцам в ходе статического показа авиационной техники 9 мая на территории военного аэродрома в Кольцове.

Выставочная экспозиция будет представлена транспортными самолетами Ан-12, Ан-26 и пассажирским Ту-134, которые в рамках военного парада примут участие в демонстрационном пролете авиации над Екатеринбургом. Кроме того, в экспозиции будет задействован турбовинтовой пассажирский самолет Ил-18, реактивный пассажирский самолет Ту-154, ближнемагистральный самолет Л-410, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8. Для посетителей выставки на территории аэродрома будет развернута полевая кухня.

На выставочной площадке военные летчики познакомят гостей с тактико-техническими характеристиками самолетов. Посетители выставки смогут пройти в салоны самолетов и кабины пилотов. Выставка пройдет 9 мая с 13:00 до 18:00 на военной площадке аэродрома «Кольцово», в ней будет представлено 10 самолетов и вертолетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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