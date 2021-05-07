07.05.2021 (11:10)

В филиале Военной академии МТО г. Вольск состоялось открытие занятие по экологической безопасности

В филиале Военной академии МТО г. Вольск на кафедре «Химии» по дисциплине «Экология» проведено отрытое занятие с участием курсантов и профессорско-преподавательского состава вуза на тему: «Проблемы загрязнения биосферы». Занятие проводил кандидат педагогических наук, доцент Олег Белоконев.

На занятии рассматривались вопросы, связанные с мероприятиями по обеспечению экологической безопасности в Вооруженных Силах Российской Федерации, введённые в действие «Методическим руководством по обеспечению экологической безопасности в Вооружённых силах Российской Федерации».

Изложение материала сопровождалось видеофрагментами, демонстрацией химических опытов и образцов средств индивидуальной защиты органов дыхания. Детально рассмотрены требования по обеспечению экологической безопасности к базам и складам горючего и специального топлива.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице