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07.05.2021 (11:10)

В филиале Военной академии МТО г. Вольск состоялось открытие занятие по экологической безопасности

В филиале Военной академии МТО г.  Вольск на кафедре «Химии» по дисциплине «Экология» проведено отрытое занятие с участием  курсантов и профессорско-преподавательского состава  вуза на тему: «Проблемы загрязнения биосферы». Занятие проводил кандидат педагогических наук, доцент Олег Белоконев.

На занятии рассматривались вопросы, связанные с мероприятиями по обеспечению экологической безопасности в Вооруженных Силах Российской Федерации, введённые в действие «Методическим руководством по обеспечению экологической безопасности в Вооружённых силах Российской Федерации».

Изложение материала сопровождалось видеофрагментами, демонстрацией химических опытов и образцов средств индивидуальной защиты органов дыхания. Детально рассмотрены требования по обеспечению экологической безопасности к базам и складам горючего и специального топлива.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО)
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