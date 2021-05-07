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07.05.2021 (11:00)

Командующий ЦВО поздравил фронтовика-пограничника со столетним юбилеем в Екатеринбурге

Накануне 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин поздравил в Екатеринбурге фронтовика-пограничника Юрия Задорина со столетним юбилеем.

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин вручил ветерану памятную плакетку, юбилейную медаль и пригласил на парад Победы 9 мая.

«Это знаковое мероприятие, и мы очень горды, счастливы, что вы сегодня вместе с нами в строю. Позвольте от имени военного совета округа и от себя лично сердечно поздравить Вас с вековым юбилеем и пожелать Вам крепчайшего здоровья, чтобы оно позволило в любви, счастье, в окружении ваших родных и близких дожить до следующего юбилея», - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Для поздравления Юрия Михайловича у его дома был организован мини-парад. Равняясь на ветерана, торжественным маршем под аккомпанемент военного оркестра прошла рота почетного караула ЦВО. Также для юбиляра артисты ансамбля песни и пляски исполнили традиционные песни военных лет.

Юрий Михайлович Задорин проходил службу в отдельном морском авиационном отряде погранвойск СССР на Дальнем Востоке. Награжден орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За Победу над Японией».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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