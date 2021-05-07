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07.05.2021 (10:40)

Представительство Минобороны России в Словацкой Республике подготовило к публикации материалы, рассказывающие об истории создания в Братиславе Военно-мемориального комплекса «Славин»

К празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Представительство Министерства обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Словацкой Республике подготовило к публикации материалы, рассказывающие об истории создания в Братиславе Военно-мемориального комплекса «Славин», где похоронены 6845 солдат и офицеров Красной Армии, погибших и умерших от ранений, полученных, в том числе, непосредственно в боях за освобождение столицы Словакии.

Представленные иллюстрации -  продолжение проекта «История в лицах» - портретной галереи воинов-победителей с описанием их подвига и личных боевых заслуг.

Героизм и мужество защитников Отечества, их несгибаемая сила духа и вера в Победу остаются в истории нашего народа незабываемой и светлой страницей.

День Победы – это то, что делает нас непобедимыми в любых испытаниях!

Светлая память тем, кто отдал свои жизни за победу над фашизмом!

Мы гордимся и помним!

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Энциклопедия - История
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